Литва усилила контроль на границе

Об этом сообщил ремьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс, передает Delfi. "Усилен контроль на границе как с Калининградской областью, так и с Беларусью. Если говорить о кораблях, то они также очень жестко контролируются", - сказал премьер.

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В то же время, он опроверг предположения о том, что иностранная подводная лодка, замеченная в водах у Стокгольмского архипелага, несет какую-то угрозу для Литвы.

"Соседи информируют нас достаточно оперативно, есть соглашения с другими странами о быстром обмене информацией в случае, если происходят события, подобные, что сейчас имеют место у берегов Швеции", - отметил Альгирдас Буткявичюс.