Лавров обещает, что Путин в Милане разъяснит ЕС действия России в отношении Украины

Президент РФ Владимир Путин на саммите форума «Азия-Европа (АСЕМ)», который будет проходить 16-17 октября в Милане, будет разъяснять руководству Евросоюза действия России в отношении Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, этом глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в Москве, выступая перед Ассоциацией европейского бизнеса.

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«Мы рассчитываем в ходе визита в Милан понять лучше настроения наших миланских партнеров. Уверен, что президент еще раз объяснит им, чем мы руководствуемся в наших действиях, он неоднократно это делал и будет готов ознакомить коллег с последним развитием событий, с нашими усилиями, которые мы предпринимаем, чтобы помочь киевским властям и ополченцам выполнить то, о чем они при поддержке России и ОБСЕ договорились», - сказал Лавров.

«Я рассчитываю, что это поможет здравомыслящим людям в руководстве стран Евросоюза проявить, наконец, стратегическое видение, которого так не хватает», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите AСEM в Милане состоится ряд много- и двусторонних переговоров, посвященных реализации его Мирного плана для Донбасса.

По словам Порошенко, в Милане также планируется его встреча с Путиным.

Планируется, что в этом саммите должны принять участие 55 глав государств и правительств.

10 октября представитель Европейской комиссии Пиа Аренкильде Хансен заявила, что лидеры Европейского Союза не планируют встречаться с президентом России во время саммита Азия-Европа.

Напомним, отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября 2013 года стала первопричиной возникновения самых массовых за всю историю государства протестов. В результате, в то время президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных евромайдановцев на Майдане Незалежности в Киеве, сбежал в Россию.

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РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе – практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч были ранены.