День белорусской вышиванки в Минске завершился песней про Путина

Как сообщает Радио Свобода, на организованном на празднике ярмарке минчане могли приобрести как традиционную вышиванку, так и ее современную стилизацию. Свои произведения здесь представили также производители сувениров и украшений с национальным колоритом. Прошли мастер-классы по вышивке и изделиям из глины.

День вышиванки белорусские негосударственные организации провели в рамках кампании «Зробім лепш» («Сделаем лучше»).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов отправить белорусских миротворцев на Донбасс. Однако МИД Украины отказался рассматривать такое предложение.