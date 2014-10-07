День белорусской вышиванки в Минске завершился песней про Путина
09:23, 07 октября 2014Мир
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Скандированием «Слава Украине!» и пением известной нецензурной песни про президента РФ Владимира Путина закончился в Минске 6 октября организованный впервые День белорусской вышиванки.
В Беларуси отметили День вышиванки / Радио Свобода
Как сообщает Радио Свобода, на организованном на празднике ярмарке минчане могли приобрести как традиционную вышиванку, так и ее современную стилизацию. Свои произведения здесь представили также производители сувениров и украшений с национальным колоритом. Прошли мастер-классы по вышивке и изделиям из глины.
День вышиванки белорусские негосударственные организации провели в рамках кампании «Зробім лепш» («Сделаем лучше»).
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов отправить белорусских миротворцев на Донбасс. Однако МИД Украины отказался рассматривать такое предложение.
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