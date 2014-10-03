В МИД ответили Лукашенко: Никаких миротворческих войск в Украине не нужно

Об этом заявил директор департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис.

"Мы считаем, никаких миротворческих войск в Украину вводить не нужно. Нужно, чтобы Российская Федерация и террористы выполняли "минские договоренности" о прекращении огня и обмене заложниками... Российская Федерация должна вывести свои войска с территории Украины. Никаких миротворческих войск в Украине не нужно. Мы способны сами навести порядок на своей земле, если ее покинут иностранные войска", - отметил Перебийнис, сообщает РБК-Украина.

Читайте такжеЛукашенко готов отправить на Донбасс белорусских миротворцев

Как сообщал УНИАН, 2 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность продолжить свою посредническую миссию для мирного урегулирования украинского конфликта. "Если нужно - а это для меня очень опасная и страшная вещь - коль есть недоверие России к Западу и Запада к России, Америки к России и России к Америке, и есть недоверие воюющих сторон, то я готов был бы использовать и свои вооруженные силы для того, чтобы развести конфликтующие стороны", - заявил Лукашенко.