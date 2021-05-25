В сэндвиче будет ветчина, салями, руккола, вяленые томаты, сыр проволоне и соус маринара.

В меню одного из ресторанов Диснейленда появится огромный сэндвич, который станет самым дорогим во всем мире. Его планируют включить в меню на курорте Анахайм, в штате Калифорния.

Об этом сообщает Insider

Стоимость сэндвича, который рассчитан на 6-8 людей, составит 99,99 долларов. Из расчета на одного человека - 14,49 долларов. Он включит в себя ветчину, салями, рукколу, вяленые томаты, сыр проволоне и соус маринара. Подавать его будут на обжаренной фокачче.

Также в меню появится салат Цезарь с гигантской гренкой и гигантская фрикаделька с огромной металлической ложкой. Интерьер ресторана будет выполнен по мотивам фильма Человек-муравей и Оса.

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Автор: Денис Прядко