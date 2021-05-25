В меню одного из ресторанов Диснейленда появится огромный сэндвич, который станет самым дорогим во всем мире. Его планируют включить в меню на курорте Анахайм, в штате Калифорния.
Об этом сообщает Insider
Стоимость сэндвича, который рассчитан на 6-8 людей, составит 99,99 долларов. Из расчета на одного человека - 14,49 долларов. Он включит в себя ветчину, салями, рукколу, вяленые томаты, сыр проволоне и соус маринара. Подавать его будут на обжаренной фокачче.
Также в меню появится салат Цезарь с гигантской гренкой и гигантская фрикаделька с огромной металлической ложкой. Интерьер ресторана будет выполнен по мотивам фильма Человек-муравей и Оса.
Читайте такжеЭкс-сотрудник McDonaldʼs признался, что клал клиентам дополнительный наггетс (видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- Американцу в McDonald's насыпали в чай марихуану
- Сингапур стал первой страной в мире, разрешившей продажу мяса "из пробирки"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram