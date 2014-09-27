Малайзия будет просить ООН направить миротворцев к месту катастрофы MH17 на Донбассе

Малайзия выступает за отправку к месту катастрофы самолета Malayasia Airlines на Востоке Украины миротворцев ООН, сообщает в субботу, 27 сентября Deutsche Welle со ссылкой на информационное агентство dpa.

Малайзийский министр транспорта Лиоу Тионг Лай обвинил правительство в Киеве в том, что украинские власти до сих пор не выполнили обещания по создании условий для безопасного доступа международных следователей к месту падения самолета на Донбассе.

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"Мы сожалеем из-за позиции украинского правительства", - приводит его слова правительственное информационное агентство Малайзии Bernama. Лиоу Тионг Лай также подчеркнул, что будет просить Организацию Объединенных Наций (ООН) "безотлагательно действовать". По его словам, "голубые каски" должны обеспечить доступ международных экспертов к месту катастрофы MH17. Для ООН сейчас пришло время действовать, а не только дискутировать, убежден малайзийский политик.

Ранее премьер-министр Малайзии Наджиб Разак отметил, что не смог получить от его украинского коллеги Арсения Яценюка конкретного срока, в который международные эксперты смогут вернуться на место катастрофы, сообщает dpa. Причиной является то, что это место даже несмотря на перемирие остается опасным из-за обстрелов со стороны сепаратистов, пояснил Яценюк Разаку, по данным последнего.

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Следователи из Малайзии, Австралии и Нидерландов пытаются получить повторный доступ к месту падения самолета MH17, чтобы продолжить поиск останков жертв и расследования обстоятельств катастрофы. Напомним, что судмедэксперты идентифицировали общем 251 с 298 погибших пассажиров самолета Malayasia Airlines. В течение последней недели было установлены личности еще 26 жертв авиакатастрофы.