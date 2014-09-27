Эксперты идентифицировали тела еще 26 пассажиров сбитого "Боинга"
12:16, 27 сентября 2014Политика
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Тела еще 26 жертв со сбитого малайзийского "Боинга" идентифицировали судебно-медицинские эксперты в Нидерландах.
REUTERS
19-ро погибших - граждане Нидерландов, остальные - из других стран, сообщает 5 канал.
Таким образом, опознана 251 человек из 298, которые были на борту лайнера. Поисковые работы на месте аварии пришлось прервать из-за обстрелов и минировании территории террористами.
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Однако группа специалистов из Нидерландов, Малайзии и Австралии пока не оставляет Украину и надеется попасть на место падения самолета к зиме.
Напомним, пассажирский самолет, следовавший из Амстердама в Малайзии и вез почти три сотни человек, российские террористы сбили 17 июля, не выжил ни один человек.
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