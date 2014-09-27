Эксперты идентифицировали тела еще 26 пассажиров сбитого "Боинга"

19-ро погибших - граждане Нидерландов, остальные - из других стран, сообщает 5 канал.

Таким образом, опознана 251 человек из 298, которые были на борту лайнера. Поисковые работы на месте аварии пришлось прервать из-за обстрелов и минировании территории террористами.

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Однако группа специалистов из Нидерландов, Малайзии и Австралии пока не оставляет Украину и надеется попасть на место падения самолета к зиме.

Напомним, пассажирский самолет, следовавший из Амстердама в Малайзии и вез почти три сотни человек, российские террористы сбили 17 июля, не выжил ни один человек.