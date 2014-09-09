Обама и Пан Ги Мун обсудили ситуацию в Украине
07:34, 09 сентября 2014Политика
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Президент США Барак Обама и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обсудили ситуацию на востоке Украины в телефонном разговоре.
REUTERS
"Они обсудили важность эффективного контроля над механизмом прекращения огня в восточной Украине", – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает РИА "Новости".
Кроме того, стороны обсудили вопросы Ближнего Востока и вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке.
Читайте такжеОбама: Санкции - единственная причина, по которой Россия пошла на перемириеКак сообщал УНИАН, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня.
Между тем, боевики и российские военные продолжают обстрелы украинских войск, нарушая перемирие.
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