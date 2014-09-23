Россия разместит подводные лодки с ракетами в Черном море
20:40, 23 сентября 2014Мир
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В порту Новороссийска будут размещены подводные лодки с крылатыми ракетами дальностью свыше 1500 км.
РФ разместит подлодки на Черном море \ фото УНИАН
Об этом заявил командующий Черноморским флотом Александр Витко, передает Би-би-си.
Появление подводных лодок с крылатыми ракетами связано с постоянным присутствием кораблей НАТО в акватории Черного моря.
На прошлой неделе в Черном море состоялись военно-морские учения сил НАТО. Также в северо-западной части Черного моря проходили совместные учения боевых кораблей Украины и США Sea Breeze-2014.
Читайте такжеВ Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2014 (фоторепортаж)Хотя военное руководство России утверждает, что появление подводных лодок в Черном море была якобы запланировано задолго до событий в Украине. Эти лодки должны блокировать в случае конфликта выход из Босфора.
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