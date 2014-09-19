Премьер Шотландии, инициировавший референдум о независимости, признал поражение

Об этом он заявил во время выступления после оглашения первых результатов референдума, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Independent.

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"Мне жаль, что результаты оказались именно такими, но мы принимаем демократический выбор шотландского народа. Я хочу отметить, что значительное количество людей проголосовало за независимость", - заявил лидер кампании по поддержке независимости Шотландии.

"Я признаю результаты референдума и обещаю продолжать конструктивную работу и в дальнейшем", - добавил он.

Согласно результатам голосования, 55,4% шотландцев проголосовали противвыхода страны из состава Великобритании.

Ранее, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поздравил лидерапротивоположного лагеря Алистера Дарлинга с проведением успешной кампании.