В Шотландии завершился референдум, начался подсчет голосов

Ровно в 22.00 (00.00 по киевскому времени) закрылись участки для голосования по всей стране. Подсчет голосов начался сразу после этого – одновременно в 32 районах. Готовые результаты будут переданы для проверки в единый центр, расположенный в городке Инглистоне под Эдинбургом, сообщает РИА Новости.

Объявление о результатах референдума будет сделано после окончания подсчета всех голосов. Ориентировочное время объявления результата – между 6.30 и 7.30 утра пятницы (8.30 – 9.30 по Киеву).

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Напомним, единственным вопросом в бюллетене значится "Согласны ли вы с тем, что Шотландия должна быть независимой страной?". Право голоса имели являющиеся резидентами Шотландии британские граждане, граждане 52 стран Британского Содружества, граждане 27 стран ЕС и члены палаты лордов, а также военнослужащие, находящиеся в Великобритании или за границей, но зарегистрированные на избирательных участках в Шотландии.

Возрастная планка была понижена с обычных 18 лет до 16. Общее количество зарегистрированных избирателей составляет более 4,28 миллиона человек. Более 789 тысяч человек зарегистрировались для голосования по почте.

Если большинство жителей Шотландии ответят "да" на вопрос референдума и тем самым проголосуют за независимость, то 24 марта 2016 года регион выйдет из состава Соединенного Королевства.