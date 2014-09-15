Елизавета II призвала шотландцев подумать перед референдумом
Королева Великобритании Елизавета II призвала шотландских избирателей хорошенько подумать о будущем, когда они будут отдавать свои голоса на этой неделе на референдуме о независимости.
При выходе из церкви, которая находится вблизи ее шотландской резиденции, королева Елизавета выразила надежду, что, как она выразилась, люди будут думать очень тщательно о будущем, сообщает Радио Свобода.
Как заявляют источники при британском дворе, королева является конституционно беспристрастной, стоит выше политики и всегда заявляла, что независимость является вопросом, который должен решать сам народ Шотландии.
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Независимо от исхода голосования, королева Елизавета - мать которой была шотландкой - скорее всего, останется главой государства Шотландии.
Как сообщалось ранее, перед референдумом Шотландия разделилась на два лагеря.
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Кроме того, в Букингемском дворце заявляли, что Британская королева Елизавета II не будет участвовать в общественной дискуссии, посвященной предстоящему референдуму о независимости Шотландии.