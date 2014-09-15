Елизавета II призвала шотландцев подумать перед референдумом

При выходе из церкви, которая находится вблизи ее шотландской резиденции, королева Елизавета выразила надежду, что, как она выразилась, люди будут думать очень тщательно о будущем, сообщает Радио Свобода.

Как заявляют источники при британском дворе, королева является конституционно беспристрастной, стоит выше политики и всегда заявляла, что независимость является вопросом, который должен решать сам народ Шотландии.

Читайте такжеКоличество сторонников единства Британии вновь растет - СМИ

Независимо от исхода голосования, королева Елизавета - мать которой была шотландкой - скорее всего, останется главой государства Шотландии.

Как сообщалось ранее, перед референдумом Шотландия разделилась на два лагеря.

Читайте такжеБанкиры подсчитали потери Великобритании из-за возможного отделения Шотландии

Кроме того, в Букингемском дворце заявляли, что Британская королева Елизавета II не будет участвовать в общественной дискуссии, посвященной предстоящему референдуму о независимости Шотландии.