Страны Балтии увеличивают военные расходы, опасаясь стать следующей жертвой России

Об этом сообщает Новое время.

"Постепенно все страны Балтии одеваются в милитари", - пишет журналистка Наталья Мечетная.

Читайте такжеВ литовский порт Клайпеда прибыл миноносец ВМФ СШАУ балтийских стран есть причины бояться. Раньше восточный сосед уже не раз демонстрировал силу в отношении стран Прибалтики. Например, во время конфликта Эстонии с Россией в 2007 году после переноса памятника советскому воину-освободителю Таллинна, страну охватили подогреваемые РФ беспорядки.

Также все три страны - Латвия, Литва и Эстония входят в первую пятерку стран, которые ненавидят россияне, расположившись друг за другом сразу после США и Украины.

В Литве считают, что вполне могут стать следующей жертвой России после Украины. Поэтому там сейчас мужчины массово проходят военную подготовку как добровольцы.

Литва увеличивает военные расходы, и все три страны Балтии активно сотрудничают с НАТО, проводя совместные учения и увеличивая присутствие вооруженных сил альянса на своей территории.