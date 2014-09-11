Премьер-министр и правительство Польши ушли в отставку

21:25, 11 сентября 2014
Мир
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Президент Польши Бронислав Коморовский официально принял отставку премьер-министра Дональда Туска и возглавляемого им коалиционного правительства.

REUTERS

Глава правительства попросил членов кабинета продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока присягу примет новый премьер-министр страны, передает Deutsche Welle.

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Как сообщал УНИАН, Дональд Туск избран председателем Европейского совета и вступит в эту должность 1 декабря.

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