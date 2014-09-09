Премьер-министр Польши подал в отставку
20:27, 09 сентября 2014Мир
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Дональд Туск передал президенту Польши просьбу об отставке с должности главы польского правительства.
REUTERS
Как сообщает Польское Радио, просьба связана с тем, что с декабря Туск будет выполнять функции на должности председателя Европейского Совета, на которую он был избран 30 августа.
Кандидатом правительственной коалиции на должность нового премьер-министра является маршал Сейма Ева Копач.
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Отставка премьер-министра по польскому законодательству влечет за собой отставку всего Кабинета министров. Новое польское правительство должно быть сформировано до 25 сентября.
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