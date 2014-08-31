В Москве задержали 6 активистов, которые протестовали против войны с Украиной

В Москве полиция задержала пять человек на пикетах против войны, сообщает OВД Инфо.

"Михаил Лашкевич, Артур Тулинов, Дмитрий Федоров, Ирина Епифановская и Ильдар Дадин, стоявшие в одиночных пикетах вдоль Тверской улицы в Москве, были задержаны полицией и доставлены в Тверской ОВД", - отмечается в сообщении.

Позже за выступление против войны полиция задержала композитора Александра Маноцкова.

Стоило мне уйти с большей частью активистов, как некоторых участников пикетов на Тверской задержали http://t.co/wS45u2tv9N — Andrey Poznyakov (@alteravoce) 31 августа 2014

Напомним, сегодня в центре Москвы группа активистов проводила одиночные пикеты против войны с Украиной. В частности, в акции участвовал российский писатель Виктор Шендерович.