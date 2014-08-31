В Москве задержали 6 активистов, которые протестовали против войны с Украиной
18:30, 31 августа 2014Мир
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Сегодня в центре столицы РФ группа активистов провела одиночные пикеты против войны с Украиной.
Михаил Лашкевич - один из задержанных участников пикета / @alteravoce
В Москве полиция задержала пять человек на пикетах против войны, сообщает OВД Инфо.
"Михаил Лашкевич, Артур Тулинов, Дмитрий Федоров, Ирина Епифановская и Ильдар Дадин, стоявшие в одиночных пикетах вдоль Тверской улицы в Москве, были задержаны полицией и доставлены в Тверской ОВД", - отмечается в сообщении.
Видео Радио Свобода
Позже за выступление против войны полиция задержала композитора Александра Маноцкова.
Стоило мне уйти с большей частью активистов, как некоторых участников пикетов на Тверской задержали http://t.co/wS45u2tv9N
— Andrey Poznyakov (@alteravoce) 31 августа 2014
Напомним, сегодня в центре Москвы группа активистов проводила одиночные пикеты против войны с Украиной. В частности, в акции участвовал российский писатель Виктор Шендерович.
Виктор Шендерович / @alteravoce
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