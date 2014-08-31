В Москве задержали 6 активистов, которые протестовали против войны с Украиной

18:30, 31 августа 2014
Мир
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Сегодня в центре столицы РФ группа активистов провела одиночные пикеты против войны с Украиной.

@alteravoce

В Москве полиция задержала пять человек на пикетах против войны, сообщает OВД Инфо.

"Михаил Лашкевич, Артур Тулинов, Дмитрий Федоров, Ирина Епифановская и Ильдар Дадин, стоявшие в одиночных пикетах вдоль Тверской улицы в Москве, были задержаны полицией и доставлены в Тверской ОВД", - отмечается в сообщении.

Позже за выступление против войны полиция задержала композитора Александра Маноцкова. 

Напомним, сегодня в центре Москвы группа активистов проводила одиночные пикеты против войны с Украиной. В частности, в акции участвовал российский писатель Виктор Шендерович.

@alteravoce

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