СМИ: в центре Москвы начались антивоенные пикеты (фото)

В Москве на Тверской начались антивоенные пикеты, организованные общественной организаций «Комитет протестных действий».

Среди участников акции - писатель, журналист Виктор Шендерович, передает Радио Свобода.

Один из инициаторов пикета, главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин заявил, что проведение этой акции сегодня связано с обострением ситуации и эскалацией конфликта на Украине.

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«Россия начала открытую агрессию, Россия воюет против Украины, и с этим невозможно мириться», - сказал он.

Одиночные пикеты против войны с Украиной вдоль Тверской pic.twitter.com/m7oVzd7Wid — Andrey Poznyakov (@alteravoce) 31 августа 2014

Живое обсуждение вокруг пикетчицы, которая стоит и слушает дискуссии о судьбах России и Украины. Кажется, это успех pic.twitter.com/IeS6uSCoUS — Andrey Poznyakov (@alteravoce) 31 августа 2014