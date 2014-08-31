СМИ: в центре Москвы начались антивоенные пикеты (фото)

17:34, 31 августа 2014
Мир
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Участники пикета заявляют, что нельзя мириться с открытой агрессией РФ против Украины.

@alteravoce

В Москве на Тверской начались антивоенные пикеты, организованные общественной организаций «Комитет протестных действий».

Среди участников акции - писатель, журналист Виктор Шендерович, передает Радио Свобода.

Один из инициаторов пикета, главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин заявил, что проведение этой акции сегодня связано с обострением ситуации и эскалацией конфликта на Украине.

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«Россия начала открытую агрессию, Россия воюет против Украины, и с этим невозможно мириться», - сказал он.

@alteravoce
@alteravoce
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