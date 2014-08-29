Российских военных увольняют за отказ ехать "на учения" – СМИ

По словам военных, приказ направляться в Ростов в 331-й полк 98-й дивизии ВДВ пришел 16 августа, сообщает "Новая газета".

При этом 20-го десантники должны были ехать в плановую командировку в город Лугу под Санкт-Петербургом.

В мае весь полк заставили сделать загранпаспорта, угрожая чуть ли не увольнением. Провожать мужей "на учения" в Ростов женам запретили, утверждает супруга одного из военных.

Читайте такжеЧуркин просит напоить, накормить и отправить домой задержанных в Украине десантниковКроме того, перед "учениями" десантников спросили, кто из них не хочет ехать. Отказались около 40 человек. Их немедленно уволили.

Между тем, по словам одной из жен, перед отъездом ее муж признался, что едет в Украину.

Как сообщал УНИАН, 25 августа на Донбассе спецподразделение сил АТО совместно с СБУ задержали 10 российских десантников. Задержанные были с документами и оружием и дали показания о том, что они принадлежат к воинской части 98-й воздушно-десантной дивизии.

По словам задержанных, их батальон 23 августа был передислоцирован в Ростов-на-Дону, а уже 24 августа личный состав был поднят по тревоге для осуществления марша, в частности при помощи нескольких десятков БМД.

Читайте такжеРоссийские десантники: Наши СМИ нам лгут и многое недоговариваютКак отметили десантники, только офицерам был известный маршрут прохождения колонны. 27 августа в Минске президент РФ Владимир Путин заявил, что задержанные десантники патрулировали границу и могли очутиться на украинской территории.

Сами десантники на пресс-конференции, организованной СБУ, сообщили, что не знали, что находятся на территории Украины, и не собирались воевать с украинскими военными. Сейчас они находятся в киевском СИЗО.