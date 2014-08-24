В Москве возле Кремля активисты пытались вывесить 10-метровый украинский флаг - СМИ

При попытке развернуть десятиметровый флаг Украины на Большом Каменном мосту у Кремля в Москве (РФ) задержаны пять человек, передает Газета.Ru со ссылкой на «ОВД-Инфо».

«Екатерина Рыжова, Ольга Фалеева, Николай Глухин, Валерий Надеждин и Павел Кузнецов были задержаны на Большом Каменном мосту, как только попытались свесить с него флаг Украины. Все пятеро доставлены в ОВД Замоскворечье», — говорится в сообщении.

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Позже из ОВД «Замоскворечье» их перевезли в ОВД «Хамовники».

В интернете появилась видеозапись произошедшего.

Ранее украинский руфер Григорий Mustang Wanted взял на себя ответственность за частичную покраску шпиля высотки на Котельнической набережной в синий цвет и водружение украинского флага.

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