В Москве возле Кремля активисты пытались вывесить 10-метровый украинский флаг - СМИ
В результате пять человек задержали.
При попытке развернуть десятиметровый флаг Украины на Большом Каменном мосту у Кремля в Москве (РФ) задержаны пять человек, передает Газета.Ru со ссылкой на «ОВД-Инфо».
«Екатерина Рыжова, Ольга Фалеева, Николай Глухин, Валерий Надеждин и Павел Кузнецов были задержаны на Большом Каменном мосту, как только попытались свесить с него флаг Украины. Все пятеро доставлены в ОВД Замоскворечье», — говорится в сообщении.
Читайте такжеНа горе Ай-Петри в оккупированном Крыму установили флаг Украины
Позже из ОВД «Замоскворечье» их перевезли в ОВД «Хамовники».
В интернете появилась видеозапись произошедшего.
Ранее украинский руфер Григорий Mustang Wanted взял на себя ответственность за частичную покраску шпиля высотки на Котельнической набережной в синий цвет и водружение украинского флага.
По этому делу проходят двое молодых людей и две девушки, которые спустились с верхушки здания на парашютах, им грозит до семи лет заключения по статье «Хулиганство».