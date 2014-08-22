В Польше предложили перекрасить советские танки в цвета украинского флага

Обозреватель одного из наиболее авторитетных ежедневных изданий в Польше "Gazeta Wyborcza" Павел Вронский призвал сегодня перекрасить в знак солидарности с украинцами и группой задержанных российской властью москвичей в желто-голубой цвет советские танки-памятники.

"В Польше есть еще много танков-памятников. Им бы не помешало немного желто-голубой краски. Я уважаю Красную армию, которая освобождала Польшу в 1945 году, но в ее рядах было много украинцев, о которых мы забывали", - написал он, напомнив, что в ближайшее воскресенье, 24 августа, Украина будет отмечать очередную годовщину Независимости.

"Голубой и желтый - это хорошие цвета. К тому же белый и красный (цвета польского флага - УНИАН). Почти радуга. Есть много танков, которые можно перекрасить в акции солидарности с четверкой жителей Москвы и с Украиной", - отметил Вронский.

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Он напомнил, что в 1991 году, когда в Чехии велись дискуссии на тему вывода советских войск с ее территории, художник Дэвид Черны перекрасил один из танков в розовый цвет.

"После акции Черны власть сначала впала в ступор. Позже, как обычно трусливо перед Россией хотела посадить его в тюрьму за хулиганство. Но чехи начали массово перекрашивать другие танки, и дело с эвакуацией российских войск тоже ускорилось. Сами россияне заметили, что уже не соответствуют геостратегической картинке - что с розовым танком перестали быть угрожающими, а стали смешными", - написал он.

Вронский отметил, что после завершения "идиотичной" войны на Донбассе тоже нужно будет перекрасить эти "безымянные" танки.

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Как сообщал УНИАН, ночью 20 августа группа неизвестных людей перекрасила сталинскую звезду на одном из небоскребов в центре Москвы в желто-голубой цвет и разместила там государственный флаг Украины.

Российская полиция задержала четырех молодых людей, жителей Москвы, которых подозревают в проведении этой акции. Сначала полиция обвиняла их в "вандализме", но позже переквалифицировала дело в "хулиганство", за которое грозит наказание до 7 лет лишения свободы.