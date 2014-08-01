В Россию прибудет новый глава дипмиссии США Джон Теффт

Голосование состоялось почти сразу после обсуждения кандидатуры в комитете по иностранным делам сената, сообщает радио "Свобода".

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Джон Теффт сменил на этой должности Майкла Макфола, который покинул Москву в феврале.

Джон Теффт известен как представитель старой школы дипломатов, который работал в советском подразделении госдепартамента во время "холодной войны".

Как сообщал УНИАН, 11 июля президент США Барак Обама предложил кандидатуру Джона Теффта на должность посла в России.

До этого назначения дипломат с конца 2009 по август 2013 года был послом США в Украине, а до этого работал послом в Литве (2000-2003) и в Грузии (2005-2009).