Обама предложил на пост посла США в РФ Джона Теффта, работавшего в Украине

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Теперь кандидатуру должен утвердить сенат.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва дала агреман (предварительное согласие) на приезд Теффта.

Место посла США в РФ вакантно с февраля, когда в отставку ушел предыдущий посол Майкл Макфол.

Обама также предложил кандидатуру Ричарда Миллза на пост посла США в Армении.

Джон Теффт с конца 2009 по август 2013 года был послом США в Украине, ранее работал послом в Литве (2000-2003) и в Грузии (2005-2009), занимал пост замначальника американской дипмиссии в Москве в 1996-1999 годах. В 1989-1992 годах был заместителем руководителя отдела госдепартамента по СССР/по России и СНГ.

Коллеги дипломата высоко отзываются о его качествах - Макфол назвал его идеальным кандидатом, а экс-посол США в СССР Джек Мэтлок сказал, что Теффт является квалифицированным специалистом по России.