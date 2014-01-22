США готовы защищать Олимпиаду в Сочи при помощи военных кораблей

Американская сторона подчеркивает, что она может пойти на этот шаг только по инициативе России, однако таких предложений пока не поступало.

Об этом пишет "Сегодня".

Ранее Госдепартамент США предупредил американцев, планирующих посетить Сочи, о возможной террористической угрозе. Кроме того, Госдеп привлек частную охранную компанию для обеспечения безопасности американской делегации и ее эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее американские СМИ, ссылаясь на российские спецслужбы, сообщили, что во время Олимпиады в Сочи могут проникнуть как минимум четыре террористки-смертницы. Напомним, что с проведением Игр связывают серию терактов неподалеку от Сочи, в результате которых погибли 37 человек.