В Бангкоке бросили бомбу в колонну демонстрантов (фото)

Взрыв прогремел в центре Бангкока, ранения получили восемь антиправительственных демонстрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на оппозиционный телеканал Blue Sky TV.

Неизвестные бросили взрывное устройство или гранату в колонну демонстрантов, которую возглавлял лидер протеста Сутхеп Тхыаксубан. Он не пострадал.

Оппозиция в Бангкоке требует отставки временного правительства страны и отмены внеочередных всеобщих выборов.

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Демонстранты начали в понедельник в столице Таиланда массовую акцию, перекрыв движение на всех основных перекрестках центра столицы. С понедельника каждую ночь одна-две площадки протеста, где демонстранты ночуют в палатках на улице, подвергались обстрелам из огнестрельного оружия. За четыре дня были легко ранены два человека. Кроме того, была обстреляна штаб-квартира оппозиционной Демократической партии, а на территории жилых домов, принадлежащих нескольким лидерам оппозиции, взорвались самодельные бомбы и боевые ручные гранаты.