США и Великобритания обсудили изменения в работе спецслужб

Президент США Барак Обама обсудил готовящиеся изменения в работе американских спецслужб по телефону с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"Президент проинформировал премьер-министра о продолжающемся пересмотре коммуникационной разведки", - говорится в сообщении Белого дома.

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Обама готовится в пятницу объявить о своих решениях относительно программ слежки Агентства национальной безопасности, детали которых раскрыл Эдвард Сноуден. Обама настаивал ранее, что эти программы законны, но он заявлял также, что США должны использовать слежку не только в силу имеющихся технических возможностей, а по необходимости.

Великобритания - тесный союзник США и координирует электронную разведдеятельность с Вашингтоном.