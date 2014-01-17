Президент Венесуэлы объяснил преступность в стране просмотрами сериалов про убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро нашел объяснение высокому уровню преступности в своей стране - он может быть связан с сериалами, транслируемыми по телевидению, сообщает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

«Мы построим мирную культуру», - заявил Мадуро. Пока же, по его словам, телеканалы наживаются на сериалах, в которых главные актеры убивают людей, но при этом преподносятся как герои.

«Сколько миллионов людей это видит! Мальчиков, девочек, молодежи! Какие возможности влияния (на них) и превращения убийц в героев!» - подчеркнул Мадуро.

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Мадуро дал указание министру коммуникаций Делси Родригес провести ревизию содержания телепрограмм.

По мнению главы государства, многие сериалы побуждают насилие и ненависть в обществе. "Не думаю, что кто-то будет с этим спорить, мы начнем настоящую дискуссию о содержании, которое несут СМИ", - подчеркнул Мадуро.

По официальным данным, число убийств в Венесуэле составило в 2013 году 39 на 100 тысяч населения. При этом независимая организация Observatorio Venezolano de Violencia называет другие цифры - 79 убийств на 100 тысяч жителей, которые власти опровергают.