ООН обвинила армию и повстанцев Южного Судана в краже гуманитарной помощи

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обвинил южносуданскую армию и повстанцев в краже гуманитарной помощи, которая направляется населению охваченной гражданской войной страны. Об этом в среду, 15 января, сообщает агентство REUTERS со ссылкой на пресс-службу организации, передает Лента.ру.

В сообщении отмечается, что Пан Ги Мун выразил крайнее недовольство продолжающимися захватами автоколонн с пищей и другими предметами первой необходимости. По его словам, в подобных действиях замечены как правительственные войска, так и повстанцы.

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Кроме того, генсек ООН обеспокоен растущим числом жертв среди мирного населения страны. По данным организации, только 14 января более 200 человек утонули в Ниле, пытаясь выбраться из зоны боевых действий в округе Малакаль. Общее число погибших в ходе гражданской войны организация оценивает не менее чем в тысячу человек. В то же время неофициально сообщается о десяти тысячах жертв конфликта.