ООН отправит в Южный Судан 5,5 тысячи миротворцев

В Южный Судан в ближайшее время будут дополнительно направлены 5,5 тысячи миротворцев ООН, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Проект соответствующей резолюции, подготовленной США, внесен в Совет безопасности ООН. Голосование назначено на вечер вторника, 24 декабря.

Представители стран-постоянных членов СБ ООН, в том числе и России, уже заявили о готовности поддержать проект резолюции.

В настоящий момент в Южном Судане находятся около семи тысяч миротворцев ООН. В стране по линии ООН также находятся 700 полицейских и около двух тысяч гражданских сотрудников. Проект резолюции, учитывающий рекомендации генсека ООН Пан Ги Муна, предполагает дополнительно отправить в Южный Судан 5,5 тысячи миротворцев и 423 полицейских.

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Кроме того, генсек ООН предложил перебросить в Южный Судан дополнительную военную технику, включая шесть вертолетов и транспортный самолет C-130. Усиление миротворческой группировки в Южном Судане планируется провести за счет сил и средств других миссий ООН в Африке.

Столкновения в Южном Судане начались 16 декабря 2013 года. По словам президента республики Сальва Киира, в стране происходит попытка военного переворота, которую организуют сторонники бывшего вице-президента Риека Мачара. Киир принадлежит к племени динка, которое является самым многочисленным в Южном Судане, а Мачар — к нуера, второму по численности в стране. Существуют опасения, что столкновения между правительственными силами и сторонниками Мачара перерастут в полномасштабную гражданскую войну.