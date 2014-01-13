В Иерусалиме началась церемония прощания с Ариэлем Шароном (фото)

Государственная церемония прощания с бывшим премьер-министром Ариэлем Шароном началась в понедельник у здания израильского парламента в Иерусалиме с участием первых лиц еврейского государства и делегаций из двух десятков стран, сообщает РИА Новости.

Закрытый гроб, задрапированный в бело-голубое полотнище национального флага, установлен на площади возле Кнессета, куда накануне непрерывным потоком шли тысячи израильтян, пожелавших отдать последние почести одному из самых известных военачальников и политических деятелей в истории Израиля.

Гостей, принимая соболезнования, встречали сыновья Шарона Гилад и Омри. Сама церемония началась с минуты молчания и поминальной молитвы в исполнении военных раввинов. После них выступят президент Израиля Шимон Перес, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн. Среди иностранных гостей – спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин, вице-президент США Джо Байден, специальный представитель ближневосточного «квартета» экс-премьер Великобритании Тони Блэр.

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Похороны Шарона состоятся во второй половине дня на семейной ферме. Бывший премьер-министр будет погребен рядом с могилой его жены Лили. По дороге из Иерусалима на ферму похоронный кортеж сделает остановку в местечке Латрун, где пройдет военная церемония с участием руководства генштаба. В Латруне расположен старый британский форт, под стенами которого Шарон получил свое первое ранение во время первой арабо-израильской войны 1948 - 1949 годов.