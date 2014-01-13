Белорусского оппозиционера били по почкам и продержали в милиции более 7 часов

Лидера белорусской Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, задержанного 12 января в Минске, продержали в милиции более семи часов и составили административный протокол за нарушение порядка проведения массовых акций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Лебедько написал на своей странице в Facebook.

«Меня задержали утром, примерно в 10.30 возле дома. Сотрудники были в гражданском, не представлялись, видимо, спецназ. Я успел крикнуть мужчине, который стоял рядом, кто я и в какой квартире живу. Попросил сообщить родным. В это время меня несколько раз ударили по почкам», - рассказал Лебедько.

За проведение 5 января в Минске сбора подписей за отмену автопошлины и отставку правительства на Лебедько составлен протокол по п. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Санкции предусматривают штраф от 20 до 50 базовых величин (от 315 до 786 долларов) или административный арест.

Лебедько также сообщает, что суд над ним намечен на 14 января.

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Как сообщалось, 12 января Лебедько намеревался возле минского Комаровского рынка собирать подписи в поддержку отмены автопошлины и отставку правительства.

Неделю назад Лебедько, а также сопредседатель кампании «За справедливые выборы» Виктор Корнеенко также возле Комаровского рынка собирали подписи. За их действиями наблюдало большое количество сотрудников милиции и спецслужб, которые не препятствовали происходившему. Не менее 10 человек в штатском постоянно сопровождали Лебедько и Корнеенко, непрерывно велась видеосъемка, а на прилегающих улицах дежурили машины ГАИ и находилось несколько милицейских автобусов.

5 января планировалось проведение автопробега по проспекту Независимости против введения автопошлины, однако Минский горисполком отказал в его проведении. В связи с запретом автопробега и было решено организовать сбор подписей.

Решение ввести с 2014 года пошлину за допуск автомобилей к участию в дорожном движении было принято парламентом в декабре и одобрено Президентом Беларуси. Размер пошлины составляет от 3 до 25 базовых величин (от 41 до 341 доллара), в том числе для физических лиц на легковые автомобили – от 3 до 10 базовых величин. Предусмотрена самостоятельная уплата пошлины при прохождении техосмотра.