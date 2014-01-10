МИД не рекомендует украинцам ездить в Бангладеш из-за массовых беспорядков

МИД рекомендует гражданам Украины в связи с многочисленными беспорядками и вспышками насилия в Бангладеш, вызванными обострением внутриполитического кризиса, воздержаться в ближайшее время от поездок в эту страну без неотложной необходимости.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, гражданам Украины, которые находятся на территории Бангладеш, рекомендуется ограничить перемещение по населенным пунктам, не осуществлять наземные путешествия за их границы, избегать посещения мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, не осуществлять несанкционированную фото- и видеосъемку, а также не вступать в споры с местным населением по вопросам, которые касаются политической ситуации в Бангладеш.

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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Республике Индия по номерам телефонов: (+91) 844 737 94 34 и (+91 11) 261 460 41, к почетному консулу Украины в городе Дакка (Бангладеш) по номеру телефона: (+88 02) 840 22 15, а также на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: (044) 238 16 57.