МИД рекомендует украинцам без необходимости не летать в Египет

14:37, 22 октября 2013
Мир
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Рекомендации МИД Украины украинским гражданам относительно посещения Египта остаются в силе.

Пребывание в курортных городах сейчас является безопасным, говорят в МИД / Фото: protraveler.ru

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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“Наши рекомендации относительно посещения Египта, которые мы обнародовали еще в августе, остаются в силе до сих пор, то есть мы призываем наших граждан без неотложной необходимости не посещать эту страну”, - сказал Перебыйнис.

Вместе с тем, он заметил, что пребывание в курортных городах Египта сейчас безопасно.

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