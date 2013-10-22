МИД рекомендует украинцам без необходимости не летать в Египет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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“Наши рекомендации относительно посещения Египта, которые мы обнародовали еще в августе, остаются в силе до сих пор, то есть мы призываем наших граждан без неотложной необходимости не посещать эту страну”, - сказал Перебыйнис.

Вместе с тем, он заметил, что пребывание в курортных городах Египта сейчас безопасно.