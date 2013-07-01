Беспорядки в Египте: исламисты просят помощи у полиции

Сотни противников египетского президента Мухаммеда Мурси, который является выходцем из движения "Братья-мусульмане", в воскресенье вечером окружили главный офис исламистского движения в столичном районе Мукаттам и закидали его бутылками с зажигательной смесью. Заблокированные члены движения обратились за помощью к полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Аль-Масри аль-Яум.

При многочисленных попытках захвата здания, находящиеся внутри члены движения применяли огнестрельное оружие. На данный момент известно о пяти погибших и более 60 раненых в результате столкновений.

''С самого начала беспорядков у резиденции движения мы просили руководство МВД и армии помочь нам, но до сих пор они ничего не сделали'', - сказал советник главного наставника движения ''Братья-мусульмане'' Валид Шалаби.

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В преддверии протестных акций, которые оппозиция провела в воскресенье, МВД Египта заявило, что не будет обеспечивать безопасность штаб-квартир политических движений и партий.

По данным местных СМИ, в столкновениях между сторонниками и противниками Мурси, начавшимися в воскресенье вечером погибли до 15 человек, около 600 получили ранения. Наиболее ожесточенные стычки произошли в провинции Бени-Суэйф и Асьют.