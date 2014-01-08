В Нигерии на магистрали загорелся бензовоз, погибли 15 человек
18:40, 08 января 2014Мир
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Бензовоз перевернулся и загорелся в нигерийском Лагосе, погибли 15 человек, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (NEMA).
По словам представителя NEMA Ибрагима Фаринлое (Ibrahim Farinloye), на месте происшествия погибли девять человек. «Служащие пожарной службы позднее обнаружили еще шесть тел», - добавил он. В результате возгорания бензовоза начался пожар, были разрушены четыре дома, более 60 магазинов, сгорели четыре автобуса, сообщает РИА Новости.
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Инцидент произошел на магистрали, которая соединяет городской международный аэропорт с морским портом.
Не сообщается, что стало причиной аварии.
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