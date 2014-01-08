В Нигерии на магистрали загорелся бензовоз, погибли 15 человек

По словам представителя NEMA Ибрагима Фаринлое (Ibrahim Farinloye), на месте происшествия погибли девять человек. «Служащие пожарной службы позднее обнаружили еще шесть тел», - добавил он. В результате возгорания бензовоза начался пожар, были разрушены четыре дома, более 60 магазинов, сгорели четыре автобуса, сообщает РИА Новости.

Читайте также: 7 человек, включая троих милиционеров, попали в ДТП в Харькове

Инцидент произошел на магистрали, которая соединяет городской международный аэропорт с морским портом.

Не сообщается, что стало причиной аварии.