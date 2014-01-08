Украинских охотников за пиратами с Seaman Guard Ohio не собираются отпускать

Индийский суд аннулировал решение об освобождении под залог членов экипажа и группу охранников судна Seaman Guard Ohio, среди которых трое граждан Украины и 14 граждан Эстонии, задержанных в середине октября властями Индии.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

Судно, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании AdvanFort, было задержано индийскими властями в октябре прошлого года. Экипаж и группа охранников судна от пиратов состоят из граждан Индии, Эстонии, Великобритании, Украины.

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В конце декабря суд города Тутикорин, в тюрьме которого находятся члены экипажа и охранники, принял решение об освобождении под залог всех 35 иностранцев. Адвокатская фирма, нанятая работодателем эстонских охранников - компанией AdvanFort, заплатила назначенный судом залог в 10 тысяч рупий, или по 118 евро на каждого арестованного члена команды.

Сторона обвинения подала апелляцию на это решение суда, считая, что оно может быть угрозой национальной безопасности страны. В начале января суд несколько раз переносил принятие решения по апелляции прокуратуры, но сегодня удовлетворил жалобу стороны обвинения.

На судне, у которого не было разрешения на заход в индийские воды, были обнаружены 31 автомат и почти пять тысяч патронов. Кроме того, на Seaman Guard Ohio было 1,5 тысячи литров дизельного топлива, предположительно приобретенного нелегально. Арестованным предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в незаконном приобретении топлива.

Министерство иностранных дел Эстонии для разрешения сложившейся ситуации постоянно общается с представителями властей Индии и владельца судовой компании AdvanFort. Министр иностранных дел Урмас Паэт отправил своему индийскому коллеге письма на эту тему. Эстонский консул в Нью-Дели Маргус Сярглепп постоянно поддерживает связь с эстонскими моряками.