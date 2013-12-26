Индийский суд отпустил под залог украинских охотников за пиратами с Seaman Guard Ohio

Как передает РИА Новости, об этом сообщил Дэвид Йонкман - директор службы коммуникации американской компании AdvanFort, которой принадлежит судно.

По его словам, суд освободил под залог всех 35 членов экипажа и охранников судна. "Освобождение произошло благодаря последовательной круглосуточной работе компании AdvanFort", - сказал Йонкман, добавив, что теперь необходимо сделать все, чтобы суд снял обвинения с команды и охранников.

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Обвиняемым запрещено покидать город Тутикорин, в тюрьме которого они находились. Ранее суд дважды оставил без удовлетворения ходатайства об освобождении под залог. Фирма AdvanFort утверждает, что судно Seaman Guard Ohio, его команда и охранники не нарушали индийские законы.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября индийский суд продолжил до 27 ноября арест членов команды и охранников корабля Seman Guard Ohio, среди которых - граждане Украины, Индии, Эстонии, Великобритании.

Судно, которое следовало под флагом Сьерра-Леоне и принадлежало американской компании AdvanFort, было задержано индийскими властями в ночь на 12 октября.

На судне, у которого не было разрешения на заход в индийских воды, обнаружен 31 автомат и почти пять тысяч патронов. Кроме того, на Seaman Guard Ohio было 1,5 тысяч литров дизельного топлива. Арестованным предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в незаконном приобретении топлива.