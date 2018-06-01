Оппозиция знает о будущей победе Саакашвили и готовит акции протеста

Весь мир стал свидетелем того, как в ответ на массовые демонстрации протеста, которые проводились в Тбилиси с 1 по 7 ноября, Президент Грузии Михаил Саакашвили ввел чрезвычайное положение. Все это завершилось разгоном демонстрантов правоохранительными органами с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль. Позднее Саакашвили объявил о назначении досрочных президентских выборов на 5 января 2008 года.

В интервью УНИАН вице-президент Грузинского Фонда Стратегических Исследований Темур Якобашвили рассказывает, что может ожидать Грузию после досрочных президентских выборов.

Справка. Темур Якобашвили – вице-президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований. С 1991 работал в МИДе Грузии на разных должностях, в том числе был директором Департамента США, Канады и Латинской Америки. Дипломатический ранг – чрезвычайный посол. Координатор Консорциума академий обороны и институтов исследования проблем безопасности PFP по Грузии. Владеет русским, английским, ивритом.

Как будет развиваться ситуация в Грузии после досрочных Президентских выборов?

На мой взгляд, вероятность того, что начнутся демонстрации и митинги очень велика, поскольку в Грузии много недовольных действиями правительства. Недовольства обусловлены объективно. Но у разных слоев населения разная база для этого недовольства. Если в одном случае мы говорим о том, что человек остался без работы, то в другом случае речь идет о конфискации земли, а таких случаев немало. В третьем случае мы говорим о тех, кто не смог продать свой урожай винограда из-за ограничений в торговых отношениях с Россией. Наконец, есть еще большая группа населения, которая оказалась в нищете. Так что причины протестных настроений очень разные.

Неужели повторение после 5 января акций протеста в Тбилиси неизбежно, и каковы будут последствия?

Выступления обязательно будут. Но меня тревожат, как ни странно, не президентские выборы, а парламентские. Например, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили уже заявляет о том, что он выйдет на улицу, если его партия не получит большинства в парламенте. Если на улицу выйдут только лейбористы, то ничего страшного в этом нет. Но если его поддержат и остальные, то это уже будет опасно. Если правительство сможет создать условия, чтобы партии обсуждали свои проблемы в парламенте, а не на улице, это будет мудрое решение. К тому же очень многое зависит не от того, какие партии пройдут или не пройдут в парламент, а от того, как пройдут выборы, и от мнения международных наблюдателей. Что касается президентских выборов, то здесь очень важно, чтобы процентное соотношение оказалось реальным. Если Саакашвили наберет на президентских выборах 60%, то никаких особых проблем не будет. Но если ЦИК объявит, что за него отдали голоса 90% избирателей, то никто эти выборы не признает, потому что сегодня у Саакашвили нет такого кредита доверия, как на прошлых выборах.

По Вашему мнению, что стало главной причиной того, что народ вышел на улицы?

Прежде всего, следует отметить слабую социальную программу правительства. Саакашвили и его команда принялись развивать условия для инвесторов и предпринимателей. Но одновременно с этим за бортом оказалось большое число граждан Грузии. Вторая ошибка – это слабая сельскохозяйственная политика. Нельзя забывать, что Грузия – аграрная страна, и сельское хозяйство составляет базис для экономического развития. Тем боле нельзя игнорировать этот вопрос, когда мы находимся в состоянии перехода от экономики социалистического хозяйства к капиталистической форме. Государство не должно терять контроль над состоянием экономики.

Как Вы считаете, повлияло ли на нынешнюю ситуацию в Грузии то, что 80% мест в парламенте занимают представители только одной партии?

Я думаю, что для демократии представляет опасность, когда одна партия оказывается у рычагов власти. Парламентское большинство, если только оно не коалиционное, рано или поздно сводит свою деятельность к тому, чтобы максимализировать свое присутствие во властных органах. А в грузинском парламенте в последнее время не было баланса. Ситуацию контролировало только Единое национальное движение Грузии.

Скажите, а насколько полно политические партии в Грузии могут представлять интересы различных слоев грузинского общества?

На самом деле в Грузии не так уж много политических партий, а те, что существуют сегодня – крайне слабы. Эта слабость проявляется во многих действия оппозиции. И это вызывает особую тревогу. Сложилась ситуация, при которой с одной стороны мы имеем слабую оппозицию, а с другой – непопулярность партии власти (Единого национального движения Грузии). Это создает довольно опасную критическую массу не определившихся граждан. Их энергия может сыграть очень деструктивную роль.

По Вашему мнению, внешние факторы влияют на ситуацию в Грузии?

Западные страны имеют реальное влияние на Грузию. Грузия ждет легитимизации выборов от Запада. В том случае, если западные институты признают результаты выборов, то и грузинское общество примет эти результаты.

А как можно оценить влияние России?

Сегодня у России нет реальных рычагов влияния на политическую ситуацию. Поэтому она не сможет вмешаться в ситуацию.

Сейчас обостряется ситуация в зонах конфликтов на территории Грузии. Как Вы считаете, может ли Саакашвили начать военные действия в Абхазии и Южной Осетии, в чем его постоянно обвиняют политики в непризнанных республиках и России?

Нет, не думаю. Саакашвили далеко не глуп. Он понимает, что если начнет военные действия в Абхазии или Южной Осетии, то от него отвернется Запад. США перестанут его поддерживать, он окажется в одиночестве. Россия тоже не начнет военных действий, потому что в этом случае она потеряет хрупкую стабильность на Кавказе. Это будет означать обострение ситуации в северокавказских республиках. Так что ни России, ни Грузии невыгодно начинать войну. Тем более что сегодня перед Россией стоят проблемы с Олимпиадой. Ради Сочи-2014 она не будет рисковать в Абхазии.

Но ведь многие российские бизнесмены уже вкладывают деньги в Абхазию…

Российские инвестиции в Абхазии – мертвому припарки. Если в Абхазии приватизируют одну или две гостиницы, то это совсем не деньги. Это деньги для Абхазии, но отнюдь не для российских предпринимателей. У России сегодня нет таких вложений в Абхазию, за которые она готова была бы начать войну.

В Абхазии уже давно обсуждается вопрос задействования для нужд Олимпиады Сухумского аэропорта. Что Вы думаете по этому поводу?

Это нереально. Грузия входит в Международную организацию гражданской авиации, так же как и Россия. В случае нарушения любой страной договоренностей об использовании воздушного пространства, организация предпримет против нарушителя санкции. Так что никто не сможет использовать воздушное пространство над Абхазией без позволения Грузии.

Беседовал Беслан Кмузов, Тбилиси