В Австралии во льдах застряло российское судно

Российское судно «Академик Шокальский» застряло во льдах примерно в полутора тысячах километров к югу от Австралии. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает Lenta.ru.

По данным издания, на борту судна находятся 50 пассажиров и 20 членов экипажа. На его спасение направлены три ледокола, однако первый из них достигнет места назначения только через два дня. В то же время спасатели утверждают, что жизни находящихся на борту судна людей ничто не угрожает.

Сигнал бедствия с «Академика Шокальского» поступил утром 25 декабря. Пока не известно, когда именно судно застряло во льдах.

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Оператором судна «Академик Шокальский» на данный момент является компания Expeditions Online, занимающаяся организацией круизов по Арктике и Антарктике. Судно было построено в Финляндии в начале 1980-х годов. Оно принадлежит России и ходит под российским флагом.