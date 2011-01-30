Южный Судан проголосовал за независимость
Объявлены первые официальные данные
По предварительным данным, практически все население Южного Судана проголосовало на референдуме за независимость региона от остальной части страны. Согласно первым официальным данным, опубликованным по итогам обработки 100% голосов, которые приводит комиссия референдума, за отделение юга высказались 99,57% голосовавших. Это означает, что необходимый минимум для независимости Южного Судана от Хартума преодолен.
Референдум по вопросу выхода южной части страны из состава Судана прошел с 9 по 15 января 2011 г., отмечает РосБизнесКонсалтинг. Окончательные данные плебисцита должны быть опубликованы в начале февраля. Но предварительные данные говорят, что необходимый минимум для обретения регионом независимости от Хартума преодолен.
Предполагается, что официально независимость Южного Судана будет провозглашена 9 июля. До этого дня стороны должны договориться об условиях разделения страны, в частности, определить границу между Суданом и Южным Суданом, а также определиться с судьбой района Абьей, где добывается более четверти суданской нефти.
Референдум в Судане стал результатом мирного соглашения 2005 г., положившего конец многолетней гражданской войне, жертвами которой стали больше 2 млн человек.