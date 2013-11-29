Более полсотни человек стали жертвами взрывов и массовых казней в Ираке
Более 50 человек стали жертвами взрывов и массовых казней, совершенных боевиками в пятницу в различных районах Ирака, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасательные и медицинские службы.
Волна насилия захлестнула столицу страны Багдад, а также регионы, населенные преимущественно суннитами. Общее число жертв терактов и массовых расстрелов в Багдаде, провинциях Дияла, Найнава и Салах-эд-Дин, а также в городе Киркук составило в пятницу 51 человек.
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Рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна суннитов потеснили шииты. Они заняли ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра, отмечает РИА Новости.