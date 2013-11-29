Бразилия нашла способ защиты от спецслужб США

Разразившийся летом скандал с возможным шпионажем со стороны США вынудил Бразилию пойти на создание собственного телекоммуникационного спутника, гарантирующего безопасность стратегической связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

Государственная телекоммуникационная компания южноамериканской страны Telebras заключила контракт с фирмой Embraer на разработку и создание такого космического аппарата. Сумма сделки составляет 560 миллионов долларов, а само строительство геостационарного спутника для стратегических коммуникаций должно быть осуществлено в период до 2016 года.

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По сообщению Embraer, данный спутник позволит укрепить суверенитет Бразилии в части коммуникаций как в военной области, так и в гражданской. К созданию аппарата будут привлечены министерства связи, обороны, науки и технологий южноамериканской страны, а его работа будет контролироваться с военных баз на территории Бразилии.

Ранее из материалов бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена стало известно, что США совместно с Канадой вели перехват телефонных звонков и электронной переписки бразильских чиновников, в том числе президента страны, а также осуществляли промышленный шпионаж за бразильским нефтяным гигантом Petrobras.