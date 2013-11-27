Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах возросло до 5,5 тысяч человек
Число жертв супертайфуна на Филиппинах возросло до 5,5 тыс человек
Число жертв супертайфуна "Хайянь" ("Йоланда") на Филиппинах возросло 5,5 тысячи человек, пишет в среду интернет-портал GMA News со ссылкой на данные национального Совета по управлению в чрезвычайных ситуациях, передает РИА Новости.
Ранее была информация о гибели более 5,2 тысячи человек.
Согласно обновлённым данным, более 1,7 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Власти полагают, что число жертв может возрасти, при этом "Хайянь"уже превзошел по числу жертв тайфун, обрушившийся на страну в 1991 году и унесший жизни более 5 тысяч человека. Еще около 26 тысяч человек получили ранения в результате удара стихии.
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Сильнейшая буря утром 8 ноября принесла на филиппинские острова ветры со скоростью 315 километров в час. Супертайфун сопровождали волны высотой до шести метров, которые обрушились на берега островов Самар и Лейте.
В одной только провинции Лейте число жертв, по прогнозам местных властей, может достичь 10 тысяч человек. Общее число пострадавших оценивается в 10 миллионов человек.