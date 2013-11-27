Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах возросло до 5,5 тысяч человек

Число жертв супертайфуна "Хайянь" ("Йоланда") на Филиппинах возросло 5,5 тысячи человек, пишет в среду интернет-портал GMA News со ссылкой на данные национального Совета по управлению в чрезвычайных ситуациях, передает РИА Новости.

Ранее была информация о гибели более 5,2 тысячи человек.

Согласно обновлённым данным, более 1,7 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Власти полагают, что число жертв может возрасти, при этом "Хайянь"уже превзошел по числу жертв тайфун, обрушившийся на страну в 1991 году и унесший жизни более 5 тысяч человека. Еще около 26 тысяч человек получили ранения в результате удара стихии.

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Сильнейшая буря утром 8 ноября принесла на филиппинские острова ветры со скоростью 315 километров в час. Супертайфун сопровождали волны высотой до шести метров, которые обрушились на берега островов Самар и Лейте.

В одной только провинции Лейте число жертв, по прогнозам местных властей, может достичь 10 тысяч человек. Общее число пострадавших оценивается в 10 миллионов человек.