ООН: Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 4,4 тысячи человек

Число погибших во время тайфуна "Йоланда"на Филиппинах превысило 4,4 тысячи человек, такие данные правительства этой страны привел на брифинге в четверг заместитель официального представителя ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.

Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее сообщило со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов о 4,46 тысячи погибших, но затем уточнило, что это число не погибших, получивших убежище в эвакуационных центрах ООН.

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"По последним данным филиппинского правительства, число пострадавших от тайфуна достигло 12 миллионов, из них 920 тысячи стали беженцами. Правительство также сообщило, что 4460 человек погибли во время этого бедствия", - сказал Хак.

Тайфун "Йоланда" ("Хайянь") обрушился на центральную часть Филиппин 8 ноября. Наибольшее число погибших зарегистрировано в провинциях Лейте, Самар и Восточный Самар. О жертвах в других провинциях информации пока не поступало. В ряде районов местные власти заявляют о большом числе погибших, но точных оценок пока нет, поскольку стихия сильно повредила линии коммуникации.