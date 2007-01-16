В Изяславской тюрьме голодает тысяча зеков

Голодовку объявила тысяча заключенных колонии общего режима в городе Изяслав Хмельницкой области, протестуя против условий содержания.

Как передают «Подробности», об этом сообщили в понедельник, 15 января, в пресс-службе Департамента исполнения наказаний. Для выяснения причин массового протеста в колонию выехала комиссия во главе с первым заместителем председателя департамента Николаем ИЛЬТЯЕМ.

За последний год это уже третий массовый протест заключенных в учреждениях системы исполнения наказаний Украины. В мае 20 подследственных Харьковского СИЗО порезали себе вены, протестуя против издевательств. Вслед за ними еще 30 заключенных исправительной колонии во Львовской области порезали вены в знак протеста против невыносимых условий содержания.