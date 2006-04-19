Президент США поздравил Януковича с победой один раз

Помощник Президента США, заместитель советника по национальной безопасности Джек Даэрс КРАУЧ передал Виктору ЯНУКОВИЧУ поздравления от Президента США Джорджа БУША с окончанием демократических выборов в Украине и убедительной победой на них Партии регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.ЯНУКОВИЧА. (Партия регионов на выборах в парламент получила 32,14% голосов – УНИАН).

Дж.КРАУЧ также подчеркнул, что американское правительство с оптимизмом смотрит на развитие украинско-американских отношений.

Во время встречи В.ЯНУКОВИЧ и Дж.КРАУЧ обсудили целый пакет вопросов относительно продолжения экономических реформ в Украине, создания соответствующих условий для привлечения инвестиций. Участники встречи согласились, что сейчас созданы наиболее привлекательные условия для развития отношений между Украиной и США. Однако, по мнению участников встречи, сегодня самое главное для народа Украины – это объединение и достижение политической и экономической стабильности в государстве.