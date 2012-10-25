Украина поддержит НАТО в Афганистане

Об этом заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Замана во время встречи с командующим Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан Джоном Аленом, которая состоялась в ходе визита украинской военной делегации в Афганистан.

В частности, как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны, В.Замана подчеркнул, что на современном этапе основную роль в обеспечении безопасности в Афганистане должны играть Афганские национальные силы безопасности.

«Украинская сторона полностью осознает, что состояние безопасности в Афганистане влияет на ситуацию безопасности в регионе и в мире. Именно поэтому наша позиция остается неизменной – мы планируем продолжать участие как в текущей операции, так и в будущей Миссии НАТО в этой стране», – отметил главнокомандующий ВCУ.

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Генерал-полковник В.Замана отметил, что на сегодняшний день продолжаются консультации с польской, литовской и немецкой сторонами о возможных форматах участия украинского персонала в будущей Миссии НАТО в Афганистане с 2014 года.

«Мы открыты для обсуждения всего спектра вопросов», – сказал он.

Во время пребывания в Исламской Республике Афганистан начальник Генерального штаба ВС Украины также ознакомился с условиями и спецификой деятельности украинского персонала, который выполняет задачи в составе Международных сил содействия безопасности.