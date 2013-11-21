Лидер КНДР приказал усилить пропаганду против Южной Кореи

По данным источника в правительстве Южной Кореи, который ссылается на данные разведки, Ким Чен Ын дал соответствующие указания руководителю отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам объединения Ким Ян Гону, который также ведает северокорейской разведкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

"Приказ был отдан в начале октября, и сразу за ним СМИ Севера начали усиливать словесные нападки на действующего президента (Южной Кореи) и ее правительство", — сказал источник.

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Печатные и электронные СМИ КНДР в своих материалах начали называть Пак Кын Хе "диктатором", а также использовать в отношении нее ненормативную лексику. Тем не менее, источник подчеркнул, что информация о существовании подобного приказа северокорейского лидера еще подлежит проверке.

"Вместо того, чтобы постараться сотрудничать с Сеулом, Пхеньян и его лидер, кажется, выбрали в пользу попытки ослабить президента Пак Кын Хе и заручиться поддержкой среди оппозиции в надежде на переговоры с более уступчивой администрацией в будущем", — приводит издание Korea Observer слова одного из южнокорейских экспертов.

По мнению специалиста, президенту Пак Кын Хе следует пересмотреть свое отношение к руководству КНДР в сторону большего дружелюбия.