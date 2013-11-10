Власти КНДР обещают убивать перебежчиков и южнокорейских шпионов

В последнее время Южная Корея все чаще прибегает "к заговорщическим акциям против КНДР, имеющим целью похищение ее граждан и использование перебежчиков в информационной войне", говорится в заявлении северокорейского Комитета по мирному объединении Кореи, сообщает Reuters.

В Комитете утверждают, что южнокорейская разведка "пытается заманить и похитить граждан КНДР" и использует "похищенных и подкупленных людей" для сбора информации и дестабилизации внутренней обстановки в КНДР, сообщает Росбалт.

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В этой связи Комитет по мирному объединению заявил, что "те, кто посягнул на суверенитет КНДР", "будь то агент разведслужбы или ее пособник", будут "беспощадно наказаны".