Президент Южной Кореи готова встретиться с лидером КНДР

Это заявление президент, прибывшая в Париж в субботу, сделала в интервью французской газете Figaro. В интервью Пак Кын Хе подчеркнула, что готова провести встречу с северокорейским лидером в любое время, но это должны быть не "переговоры ради переговоров", а встреча, основанная на искренности, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Президент Южной Кореи в очередной раз призвала КНДР отказаться от ядерной программы, подчеркнув, что Пхеньян "живет иллюзией", что сможет восстановить экономику, одновременно наращивая военно-ядерный потенциал.

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В рамках трехднедного визита Пак Кын Хе в понедельник встретится с президентом Франции Франсуа Олландом. Встреча будет направлена на обсуждение, главным образом, экономических вопросов, однако южнокорейский президент планирует также заручиться поддержкой Олланда в вопросе конфликта на Корейском полуострове.

После Франции Пак Кын Хе отправится в Великобританию и Бельгию.