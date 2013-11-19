США собираются незначительно ослабить санкции против Ирана

Карни опроверг появившиеся в прессе сообщения о том, что в случае достижения соглашения с Ираном в ходе следующего раунда переговоров в Женеве 21-22 ноября США и другие страны Запада могут разморозить иранские банковские активы на сумму от $15 млрд до $50 млрд, пишет Russia Today.

«Структура санкций полностью сохранится, почти все они останутся в силе, чтобы продолжить оказание давления на власти исламской республики», - заявил в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.

В то же время он подтвердил, что администрация Барака Обамы считает необходимым воздержаться на период переговоров от введения новых карательных мер против Тегерана.

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Ожидается, что во вторник президент на встрече в Белом доме с лидерами сената конгресса США будет убеждать их не торопиться с принятием соответствующего законопроекта, который пользуется достаточно широкой поддержкой как республиканцев, так и демократов.

Пресс-секретарь Белого дома напомнил, что Барак Обама неоднократно говорил о недопустимости разработки Ираном ядерного оружия. Чтобы не позволить Тегерану заполучить такие вооружения, США в случае необходимости будут готовы «использовать любые средства и методы», подчеркнул Карни.

Ранее в тот же день госсекретарь США Джон Керри предостерёг от излишне оптимистичного настроя перед очередным раундом дискуссий международной «шестёрки» посредников с Ираном. США не связывают с переговорами в Женеве 21-22 ноября каких-то «конкретных ожиданий», заявил глава американской дипломатии.